СМИ: Казань лишится права проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с переносом матча за Суперкубок Европы 2023 года из Казани в другой европейский город. Об этом сообщает «РИА-Спорт» со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что в УЕФА уже рассматривают альтернативные места проведения матча.

При этом сама столица Татарстана по-прежнему планирует принять встречу между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы на стадионе «Ак Барс Арена», о чем недавно заявлял министр спорта республики Владимир Леонов.

«Суперкубок в календаре. Никаких официальных и неофициальных заявлений на этот счет не было. Мы продолжаем к нему готовиться. Ничего такого сложного с точки зрения организации мы не видим», – отмечал Леонов.

Напомним, стал известен город, в котором пройдет, перенесенный из Казани, чемпионат мира по плаванию на короткой воде.