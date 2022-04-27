Министр спорта РТ Леонов: «Казань готовится к Суперкубку УЕФА-2023, он в календаре»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал подготовку Казани к Суперкубку УЕФА, который должен состоятся в августе 2023 года. По словам Леонова, в данный момент матч между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы находится в календаре, и никаких заявлений от УЕФА в Казань не поступало.

«Он в календаре. Никаких официальных и неофициальных заявлений на этот счет не было. Мы продолжаем к нему готовиться. Ничего такого сложного с точки зрения организации мы не видим. По той заявке, что была подана все соответствует регламенту — по проживанию, логистике, объекту. Посмотрим как будет развиваться ситуация — здесь вопрос логистики, виз. Пока он стоит в графике и никаких заявлений от УЕФА у нас нет», – цитирует главу Минспорта Татарстана «Матч ТВ».

Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал участие России на Олимпиаде 2024 года в Париже.