news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
27 апреля 2022  13:42
Дамир Садриев

Министр спорта РТ Леонов: «Казань готовится к Суперкубку УЕФА-2023, он в календаре»

news_top_970_100

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал подготовку Казани к Суперкубку УЕФА, который должен состоятся в августе 2023 года. По словам Леонова, в данный момент матч между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы находится в календаре, и никаких заявлений от УЕФА в Казань не поступало.

«Он в календаре. Никаких официальных и неофициальных заявлений на этот счет не было. Мы продолжаем к нему готовиться. Ничего такого сложного с точки зрения организации мы не видим. По той заявке, что была подана все соответствует регламенту — по проживанию, логистике, объекту. Посмотрим как будет развиваться ситуация — здесь вопрос логистики, виз. Пока он стоит в графике и никаких заявлений от УЕФА у нас нет», – цитирует главу Минспорта Татарстана «Матч ТВ».

Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал участие России на Олимпиаде 2024 года в Париже.

#суперкубок уефа #владимир леонов #министр спорта рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100