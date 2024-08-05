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Политика 5 августа 2024 10:01

СМИ: Израиль допускает нанесение превентивного удара по Ирану

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Израильские власти изучают возможность нанесения превентивного удара по Ирану. Этот вариант рассматривается на случай, если атака со стороны Тегерана будет неизбежна, сообщает The Times of Israel.

Вопрос обсуждался накануне на совещании с руководствами спецслужб и армии, в котором принял участие израильский Премьер Биньямин Нетаньяху. Участники встречи подчеркнули, что нанести превентивный удар можно лишь при наличии подтвержденных разведданных о планах Ирана.

Ранее источники портала Axios объявили, что, по данным госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, Иран и «Хезболлах» планируют атаковать Израиль в течение ближайших суток.

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#Иран #Израиль
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