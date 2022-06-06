СМИ: Из-за санкций многие грузоперевозчики начали готовиться к банкротству

На фоне западных санкций объемы грузоперевозок сократились, а цены на расходные материалы увеличились. Из-за этого многие транспортные компании начали готовиться к банкротству, пишет РБК.

В Ассоциации международных автоперевозчиков отмечают, что на доставке грузов через границу с ЕС ранее работали 3,1 тыс. компаний из России. Но после запрета въезда на территорию Европейского Союза им пришлось переключиться на российские маршруты.

Основатель онлайн-экспедитора Deliver Данил Рудаков рассказал изданию, что раньше ежедневно совершалось 300 тыс. погрузок на 1 млн машин, а теперь объемы перевозок составляют всего 180 тыс. на 1,1 млн автомобилей.

Руководитель по работе с перевозчиками компании «Обоз» Валентин Кульев сообщил, что на некоторых направлениях тарифы упали на 25% и, скорее всего, продолжат сокращаться. Эксперты уточняют, что основное падение пришлось на западную часть России.

Падение доходов также усугубляет ситуацию с обновлением парка автомобилей. В этом году ожидалось поступление 25 тыс. единиц новой грузовой техники, но теперь могут быть поставлены только 5 тыс. машин. Поставки запчастей для ремонта также значительно осложнились.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ.