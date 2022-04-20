СМИ: Италия не станет платить за газ рублями в случае вето ЕС

Италия не станет оплачивать поставки российского природного газа рублями, если Европейский Союз признает такие платежи нарушением санкций, введенных из-за событий на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Еврокомиссия предварительно проанализировала указ Президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях и предупредила страны — члены Евросоюза, что он нарушает введенные ЕС ограничительные меры, о чем сообщал «Татар-информ».

Сейчас «Правительство Италии ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия», отмечает агентство со ссылкой на информированные источники, которые предпочли остаться анонимными.

По словам одного из собеседников издания, Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонных переговоров призвал союзников ускорить процесс диверсификации импорта газа. За счет новых сделок с Республикой Конго и Анголой, а также уже законтрактованным дополнительным объемом из Алжира итальянские власти надеются заместить более половины поставок газа из РФ.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин предложил принимать оплату за российский газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях.