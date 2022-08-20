От Украины отвернулся один их «самых верных союзников» — Испания. Пообещав Киеву крупную и разнообразную помощь, Мадрид передал партнеру лишь несколько единиц вооружений. Таким образом, обещания дружбы не выдержали проверки временем, сообщает, ссылаясь на Newsweek, РИА Новости.

«Испания — аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта — овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?» — отметил в статье аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса.

Он напомнил, что Украине были переданы несколько единиц легкой артиллерии, эвакуационная бронемашина и несколько противотанковых средств. Обещанных тяжелых вооружений, танков Leopard 2A4 же Киев так и не получил. «Два месяца спустя министр обороны Испании полностью отказался от обсуждения предложения. Она утверждала, что плачевное состояние танков будет представлять опасность для эксплуатантов», — объяснил эксперт.

После такого удара украинцы уже начали «терять веру в Испанию».

«На прошлой неделе Правительство Владимира Зеленского объявило, что ожидает 20 бронированных M113. В кои-то веки это обещание больше не было встречено с обычным для Украины выражением сердечной благодарности. Как оказалось, M113 — это машина эпохи 1970-х годов, которых в Испании насчитывается около тысячи. Согласно внутренним источникам, их планируется по большей части списать», — добавил Гонсалес-Галларса.

В заключение он подчеркнул, что Европе стоит запомнить пример Испании, когда словесное осуждение российской спецоперации на Украине так и не выразилось в реальной поддержке «союзника».

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. За эти месяцы союзным войскам удалось освободить от националистов территорию ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.

Западные страны осудили решение России поддержать республики Донбасса. В ответ они ужесточили санкции против РФ и начали поставки вооружений на Украину. Однако выяснилось, что шесть крупных европейских стран уже не продлили свои обещания о военной поддержке Киева.