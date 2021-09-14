СМИ: Информации об уходе на самоизоляцию патриарха Кирилла не поступало

Сведений о том, уйдет ли на самоизоляцию патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с Президентом России Владимиром Путиным, на сегодняшний день нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московской патриархии.

Ранее, 11 сентября, патриарх Кирилл и Президент РФ Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера. Там предстоятель Русской православной церкви освятил новый монумент.

Сегодня, 14 сентября, во время телефонного разговора с главой Таджикистана российский лидер сообщил, что не сможет лично присутствовать на саммитах ОДКБ и ШОС из-за вынужденного ухода на самоизоляцию.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что в близком окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Отвечая на вопрос журналистов о том, уйдет ли патриарх всея Руси Кирилл на самоизоляцию после встречи с российским лидером, собеседник агентства отметил, что такой информации на сегодняшний день не поступало.