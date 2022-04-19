СМИ: Индия возобновляет поставки чая, кофе и фруктов в Россию

Индия возобновляет экспорт чая, кофе, морепродуктов, риса и фруктов в Россию. Контейнеры с этими видами продукции на прошлой неделе были направлены в страну, сообщает ТАСС, ссылаясь на издание The Economic Times.

С 24 февраля Индия почти полностью приостановила поставки в Россию в связи с трудностями в доставке и оплате, возникшими в связи с санкциями из-за спецоперации на Украине. В настоящее время расчеты производятся как в рупиях, так и в рублях, также часть банков проводит транзакции в евро, сообщают источники газеты.

«Банки содействуют возобновлению торговых операций с Россией, которые в основном осуществляются через порты Грузии», — сообщил гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.

Как рассказал глава компании Shah Nanji Nagil Exports, ведущего экспортера риса в РФ, Ашвин Шах, в Россию уже была отправлена первая партия товара.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Роспотребнадзор разрешил поставки некоторых фруктов и овощей из Турции. Поставки прекратились в прошлом году, когда в турецкой продукции были обнаружены пестициды, в частности не прошедшие госрегистрацию.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель российских военных — защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация страны.