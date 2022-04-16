Роспотребнадзор разрешит ввоз некоторых фруктов и овощей из Турции

Роспотребнадзор решил снять ограничения на ввоз в Россию некоторых фруктов и овощей из Турции. Это коснется перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Основанием для принятия решения о снятии ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции, в ходе которой специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено», — отметили в пресс-службе.

После снятия запрета указанные фрукты и овощи начнут поступать на российский рынок.

Напомним, что ограничение было введено в прошлом году, когда специалисты Роспотребнадзора выявили продукцию из Турции с пестицидами, в частности не прошедшими госрегистрацию. В результате в страну приостановилась поставка лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов от ряда турецких производителей.