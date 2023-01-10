СМИ: Индия может ограничить закупку российской нефти и поддержать потолок цен на нее

Индия может присоединиться к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель, пишет издание Telegraph India со ссылкой на анонимных представителей Министерства нефти и промышленности страны.

Введенный Западом потолок цен на нефть из РФ пока не повлиял на ее импорт Индией, стоимость нефти остается на уровне $53–56 за баррель. Но при этом власти страны уже изучают сценарии, при которых этот показатель превысит $60 – в этом случае возможно сокращение объемов закупок.

Этот сценарий возможен также в том случае, если Евросоюз решится на вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти, сообщают источники издания.

Напомним, с 5 декабря 2022 года ЕС запретил импорт российской нефти по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели потолок цен на нее в размере $60 за баррель. Страхование и перевозка российского топлива, превышающего эту стоимость за баррель, запрещены.

Позднее Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер, который предполагает запрет на работу с десятками трейдеров, которые поддерживают ценовой максимум.