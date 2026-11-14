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На главную ТИ-Спорт 14 ноября 2026 10:58

СМИ: IIHF подала апелляцию в CAS из-за решения по допуску России

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СМИ: IIHF подала апелляцию в CAS из-за решения по допуску России
Фото: © «Татар-информ»

Международная федерация хоккея (IIHF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за возможного конфликта интересов у двух арбитров, принимавших решение о допуске российских сборных к международным соревнованиям. Об этом сообщил канадский журналист TSN Горд Миллер.

«Источники сообщают, что IIHF официально подала апелляцию в CAS из-за двух из трех членов коллегии, восстановившей Россию в правах. Апелляция основана на сокрытии членами коллегии информации о деловых связях с Россией», – написал Миллер в социальной сети BlueSky.

Ранее швейцарское издание Inside Paradeplatz сообщило о возможном конфликте интересов у двух из трех арбитров CAS, отменивших отстранение российских хоккейных сборных. По информации издания, председатель коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года участвовал в юридической конференции в Москве, а египетский арбитр Исмаил Селим годом ранее посещал аналогичное мероприятие с участием российской юридической фирмы.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27.

#сборная россии по хоккею
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