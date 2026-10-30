CAS обязал ИИХФ допустить сборные России по хоккею к международным соревнованиям

Фото: fhr.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу российских хоккейных сборных, обязав Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить их к международным соревнованиям. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к международным соревнованиям. CAS отменил все пять резолюций Совета IIHF и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях IIHF, на которые распространялись указанные резолюции.

Таким образом, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и отменил решения IIHF, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях.

Согласно решению CAS, ИИХФ должна обеспечить допуск сборных России по хоккею ко всем турнирам под своей эгидой. Суд признал, что отстранение российских команд, введённое в 2022 году, не имеет достаточных правовых оснований и нарушает уставные документы организации», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Ранее ИИХФ отстранила российские сборные от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. В июле 2026 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям вернуть россиян к соревнованиям, однако ИИХФ медлила с исполнением этой рекомендации. Новый президент ИИХФ Франц Райндль, избранный в октябре, заявлял о необходимости тщательного анализа ситуации.