CAS обязал ИИХФ допустить сборные России по хоккею к международным соревнованиям
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу российских хоккейных сборных, обязав Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить их к международным соревнованиям. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Согласно решению CAS, ИИХФ должна обеспечить допуск сборных России по хоккею ко всем турнирам под своей эгидой. Суд признал, что отстранение российских команд, введённое в 2022 году, не имеет достаточных правовых оснований и нарушает уставные документы организации», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.
Ранее ИИХФ отстранила российские сборные от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. В июле 2026 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям вернуть россиян к соревнованиям, однако ИИХФ медлила с исполнением этой рекомендации. Новый президент ИИХФ Франц Райндль, избранный в октябре, заявлял о необходимости тщательного анализа ситуации.