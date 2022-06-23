Песков о снижении поставок газа по «Северному потоку»: Здесь нет никакого двойного дна

В Кремле не согласны с тем, что снижение поставок газа по «Северному потоку» связано с политическими решениями. Это объясняется с технологическими причинами и задержкой ремонта оборудования, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на обвинения Германии в том, что Россия якобы искусственно затягивает ремонт и под этим предлогом снижает поставки топлива. По его словам, власти стран, в которые Россия поставляет газ, знакомы с этой ситуаций, передает РИА Новости.

«Турбина — это технологическая причина. Какие еще они называют причины? Здесь все весьма очевидно, здесь нет двойного дна никакого», — сказал Песков. При этом он добавил, что само невозвращение оборудования как раз может объясняется причинами «не совсем технологическими».

В Германии «прекрасно знают все технологические циклы обслуживания газопровода», который работает исправно, и не к месту «приплетают» политику, добавил представитель Кремля. «Россия была и остается весьма и весьма надежным поставщиком энергоресурса в Европу», — подчеркнул он.

«Газпром» ранее заявил, что компания Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции (КС) «Портовая». В результате пока могут использоваться только три из них.

Иностранные СМИ написали о намеренном «искусственном затягивании» ремонта, обвинив в этом Россию. На этом фоне Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом, а министр экономики страны Роберт Хабек заявил о «газовом кризисе», сообщило агентство Associated Press. Несмотря на то, что на данный момент газохранилища заполнены на 58%, достичь наполненности в 90% к декабрю будет невозможно без дополнительных мер, подчеркивается в публикации.