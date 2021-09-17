СМИ: Франция отказалась от торжеств в США после решения Австралии о подлодках

Посольство Франции в Вашингтоне решило не проводить торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения, случившегося во время Войны за независимость США. Причиной такого решения стал скандал, разразившийся после срыва сделки о строительстве во Франции подводных лодок для ВМС Австралии, передает Agence France-Presse.

Торжества должны были включать прием во французском посольстве и на борту фрегата ВМС Франции в Балтиморе. Высокопоставленный французский морской офицер, прибывший в Вашингтон для участия в праздновании, досрочно вернется в Париж, пишет газета The New York Times.

ТАСС отмечает, что журналисты попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки прокомментировать решение французской стороны. «В центре внимания Президента [США] — поддержание и продолжение наших тесных отношений с лидерами Франции, Великобритании, Австралии <…>», — ответила представитель американской администрации.

При этом Псаки уточнила, что Джо Байден сейчас сосредоточен на одной из глобальных целей — «обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». Власти США, заверила она, будут «продолжать работать над продуктивным и конструктивным партнерством с Францией».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Австралия вышла из заключенного в 2017 году контракта с Францией о поставке 12 дизельно-электрических субмарин. Его стоимость оценивалась в 66 млрд долларов. Взамен Австралия планирует вместе с Великобританией и Соединенными Штатами построить как минимум восемь атомных подводных лодок. Первая из них предполагается поставить в 2036 году.

Чесапикское сражение произошло 5 сентября 1781 года. В нем французская эскадра контр-адмирала Франсуа Жозефа Поля де Грасса взяла верх над британской контр-адмирала Томаса Грейвса. В результате союзные американские и французские войска принудили к капитуляции британскую армию под Йорктауном, что привело к общему успеху войны за независимость США.