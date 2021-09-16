Австралия начнет строить атомные подлодки в рамках альянса с США и Великобританией

Австралия вышла из соглашения с Францией, направленного на строительство подводных лодок, и вошла в новый альянс с США и Великобританией. Планируется, что страна будет оснащена атомными субмаринами без ядерного оружия, сообщает «Коммерсантъ».

О выходе из соглашения заявил Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Основной причиной он называет непригодность обычных подлодок «для оперативных нужд».

«Австралия больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack. Правительство хотело бы поблагодарить персонал подводных лодок класса Attack, Naval Group, Правительство Франции и Lockheed Martin Australia за их усилия. Однако ускорение изменений в региональной безопасности делает обычные подлодки непригодными для наших оперативных нужд в предстоящие десятилетия»,— отметил премьер.

Он подчеркнул, что, несмотря на расторгнутое соглашение, Франция остается партнером Австралии, и выразил надежду, что обе стороны смогут преодолеть последствия принятого решения.

Напомним, контракт с Францией был заключен в 2017 году. Планировалось, что Австралия получит 12 субмарин, стоимость контракта оценивалась в 66 млрд долларов.

В свою очередь, США Великобритания и Австралия подчеркивают, что их соглашение не направлено против других стран. Ожидается, что первые субмарины, построенные Австралией, будут приняты на вооружение в 2036 году.