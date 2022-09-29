Финляндия полностью закрывает границы для россиян

Финляндия закроет границу для въезда граждан России, решение вступит в силу в ночь на пятницу. Об этом говорится в опубликованном заявлении финского кабмина.

«В четверг, 29 сентября, правительство примет принципиальное решение, которое существенно ограничит транзит граждан России через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, а также их туристические поездки в Финляндию, о чем более подробно будет изложено в постановлении», – цитирует сообщение ТАСС. Сам документ Правительство страны планирует опубликовать позднее.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет исходить из собственных интересов при выработке ответных мер на решение Финляндии запретить въезд россиянам с туристическими целями по шенгенским визам. По его словам, у России есть большая свобода выбора тех ответных шагов, которые она может сделать в ответ, но пока таких планов у Москвы нет.

Напомним, что с 12 сентября прекратило действовать соглашение об упрощенном визовом режиме для ЕС и России. С 19 сентября Финляндия осталась единственной приграничной страной Евросоюза, чья сухопутная граница открыта для россиян.