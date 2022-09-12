ЕС изменил правила выдачи шенгенских виз для россиян

С 12 сентября ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь к россиянам будут применяться общие правила к выходцам из третьих стран. К чему это приведет, сообщает агентство «Прайм».

Так, с понедельника стоимость документа вырастет больше чем в два раза — с 35 до 80 евро, срок рассмотрения повысится до предельных 45 дней. Также кандидату на визу придется собрать большее количество документов, чем требовалось ранее.

Помимо этого, ЕК подготовила ряд пунктов, которые будут применяться исключительно к россиянам. Так, заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь. Приоритет получат члены семей граждан ЕС, а также представители СМИ, гражданского общества, студенты, научные работники, диссиденты.

Странам ЕС, кроме того, рекомендовано не предоставлять россиянам многократные визы с длительным сроком действия.

При необходимости государства, к которым россияне обращаются за визой, смогут проконсультироваться с другими членами ЕС, у которых имеются возражения по въезду конкретных персон. В таких случаях человек сможет получить визу лишь для посещения одного конкретного государства и без доступа к шенгенскому пространству.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не ответит на этот «плевок» Запада и не запретит европейцам въезд в страну.