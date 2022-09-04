СМИ: Евросоюз сменил своего посла в России

Европейский Союз планово сменил своего посла в России. Немецкий дипломат Маркус Эдерер оставил этот пост, его должен сменить француз Ролан Галяраг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг», — пояснил собеседник агентства.

Источник добавил, что это назначение было утверждено верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем еще в июне.

Кроме того, дипломат заверил, что несмотря на вызванный конфликтом на Украине кризис в отношениях «ЕС придерживается позиции о необходимости сохранения открытыми дипломатических каналов связи с Москвой».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что посол США Джон Салливан завершил работу в России. Его преемник еще не определен.