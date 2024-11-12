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Политика 12 ноября 2024 13:43

СМИ: Евросоюз планирует согласовать 15-й пакет антироссийских санкций к 19 ноября

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Страны Евросоюза приступили к работе над 15-м пакетом санкций в отношении России. Согласовать его планируется до 19 ноября. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что обсуждение ограничительных мер начнется во время председательства Венгрии в объединении.

Ранее стало известно, что шесть компаний из Татарстана оказались под санкциями со стороны США. Всего же под ограничительные меры попали 400 физических и юридических лиц, связанных с Россией.

Евросоюз – межгосударственное объединение, в которое входят 27 стран. Еще ряд государств рассматриваются в качестве кандидатов в члены ЕС.

#санкции против россии #санкции #евросоюз
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