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СМИ: Евросоюз планирует согласовать 15-й пакет антироссийских санкций к 19 ноября
Страны Евросоюза приступили к работе над 15-м пакетом санкций в отношении России. Согласовать его планируется до 19 ноября. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на собственные источники.
Уточняется, что обсуждение ограничительных мер начнется во время председательства Венгрии в объединении.
Ранее стало известно, что шесть компаний из Татарстана оказались под санкциями со стороны США. Всего же под ограничительные меры попали 400 физических и юридических лиц, связанных с Россией.
Евросоюз – межгосударственное объединение, в которое входят 27 стран. Еще ряд государств рассматриваются в качестве кандидатов в члены ЕС.
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