СМИ: Евросоюз и Британия разрабатывают санкции против новых российских газовых проектов

Санкции против новых российских проектов в газовой сфере разрабатывают Евросоюз и Великобритания, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что санкции будут введены в том случае, если эскалация вокруг Украины не прекратится.

Как выяснило издание, «газовый» пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Цель этих мер предполагает жесткое ограничение финансовых и технологических вливаний, которые связаны с российскими инициативами в отрасли.

Готовность Европы нанести удар по обширной углеводородной промышленности России может затронуть и европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые занимаются инвестициями в российский газовый сектор, отмечается в материале.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что санкции ЕС и НАТО против России могут коснуться и проекта «Северный поток-2».

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом и выгоден для стран Европы. Помешать строительству газопровода пытались Соединенные Штаты.