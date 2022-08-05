СМИ: Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкую операцию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит сегодня с рабочим визитом Сочи. Как сообщает агентство Anadolu, на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным он планирует обсудить подготовку ВС Турции к новой операции на севере Сирии.

«Вторая за последние 17 дней встреча лидеров Турции и РФ носит критически важный характер. В повестке дня переговоров на высшем уровне приоритетным вопросом значится подготовка к новой антитеррористической операции ВС Турции на севере Сирии», — приводит цитату РИА Новости.

Помимо этого, лидеры стран могут затронуть вопрос о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и содействии РФ в решении зернового вопроса на Украине.

«На фоне отбытия из портов Одессы первого сухогруза с украинским зерном лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути действенности „зернового коридора“», — отмечается в статье.

Как ранее сообщал «Татар-информ», украинские порты сегодня покинули еще три сухогруза с зерном.