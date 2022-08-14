СМИ: Эльмир Набиуллин перейдет в «Нижний Новгород»

Эльмир Набиуллин продолжит карьеру в ФК «Нижний Новгород». Воспитанник казанского футбола договорился о переходе в нижегородский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее некоторые СМИ сообщали, что футболист может продолжить карьеру в казанском «Рубине».

17 июля лучший молодой футболист России 2014 года Набиуллин и «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон. В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Химки» во всех турнирах. Помимо «Рубина» на Эльмира претендовали и другие клубы, включая столичное «Торпедо».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» объясняла, почему Набиуллин оказался не нужен казанскому «Рубину».