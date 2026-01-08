СМИ: Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Кирилл Дмитриев

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Париже со спецпредставителем Президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера – бизнесменом Джаредом Кушнером. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника американского издания, встреча состоялось после того, как завершились двухдневные переговоры эмиссаров Президента США с представителями Украины и европейских стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». В ходе беседы якобы обсуждался план возможного урегулирования конфликта на Украине.

«После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ от Президента России Владимира Путина на это предложение», – поясняет портал.

Ранее французская газета Le Monde написала, что Дмитриев находился в Париже 7 января во время встречи «коалиции желающих». По словам «хорошо осведомленного источника», главу Российского фонда прямых инвестиций видели на улице Фобур-Сент-Оноре, на которой расположены Елисейский дворец, посольство США и ряд других дипмиссий.

В Елисейском дворце заявили, что спецпредставитель Путина не посещал резиденцию Президента Франции. По данным издания, Дмитрием мог быть принят в посольстве Соединенных Штатов.