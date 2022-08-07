news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
7 августа 2022  18:25

СМИ: Coca-Cola в России заменит белорусская «Бела-Кола»

news_top_970_100

На смену ушедшего с российского рынка популярного напитка Coca-Cola может прийти белорусская «Бела-Кола». Представители российского и белорусского бизнеса уже достигли определенных договоренностей, передает агентство «Прайм».

Предполагаемый приход белорусской колы в Россию объясняется тем, что Минск и Москва подписали меморандум о расширении деловых контактов в области инноваций. Причем подчеркивается, что «Бела-Кола» не уступает всемирно известному напитку.

Напомним, в июне компания Coca-Cola HBC AG объявила об окончательном уходе с российского рынка. Покидать Россию зарубежные организации начали на фоне военной спецоперации, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100