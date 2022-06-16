Coca-Cola больше не будет производить и продавать продукцию в России

Компания Coca-Cola HBC AG объявила об окончательном уходе с российского рынка. Сейчас она находится в процессе сокращения мощностей, сообщает, ссылаясь на штаб-квартиру компании в США, Reuters.

В заявлении указано, что после завершения этого процесса компания больше не планирует «производить или продавать Coca-Cola и другие бренды компании Coca-Cola в России».

В марте производитель объявил о приостановке деятельности в России в связи со специальной операцией на Украине, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.