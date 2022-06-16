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Экономика
16 июня 2022  21:56

Coca-Cola больше не будет производить и продавать продукцию в России

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Компания Coca-Cola HBC AG объявила об окончательном уходе с российского рынка. Сейчас она находится в процессе сокращения мощностей, сообщает, ссылаясь на штаб-квартиру компании в США, Reuters.

В заявлении указано, что после завершения этого процесса компания больше не планирует «производить или продавать Coca-Cola и другие бренды компании Coca-Cola в России».

В марте производитель объявил о приостановке деятельности в России в связи со специальной операцией на Украине, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.

#санкции
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