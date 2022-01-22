Премьер Баварии заявил, что отказ от «Северного потока — 2» может ударить и по Германии

Новые угрозы о введении санкции, адресованные России, могут ударить и по Германии. Такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал Премьер-министр Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

«Постоянные угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением, — сказал он. — Отказ от газопровода „Северный поток — 2“ или вообще прекращение всех поставок газа из РФ коснулось бы и нашей страны».

Зёдер добавил, что санкции «уже давно в малой степени эффективны», и отметил, что Запад должен поддерживать диалог с Москвой. Он назвал Россию сложным партнером, который не является врагом Европы. По словам премьера Баварии, большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с Россией.

«При этом ясно, что Россия — не региональная страна. Россия остается крупной державой», — цитирует политика ТАСС.

Ранее Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что власти Германии должны обеспечить скорейшую сертификацию «Северного потока — 2» для успешного энергетического перехода.