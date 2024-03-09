Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СМИ: Бывших главкома ВСУ и начальника Генштаба Украины уволили с военной службы
Сегодня стало известно, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный и экс-начальник Генштаба Украины Сергей Шаптала уволены с военной службы. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Минобороны Украины, Президент Владимир Зеленский уволил Залужного 8 февраля, а Шапталу спустя день — 9 февраля.
«Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе со снятием с военного учета», — говорится в телеграм-канале одного из украинских СМИ.
Однако информация пока не получила официального подтвердения от Минобороны Украины.
Ранее стало известно, что Залужный займет пост украинского посла в Великобритании.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»