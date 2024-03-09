СМИ: Бывших главкома ВСУ и начальника Генштаба Украины уволили с военной службы

Сегодня стало известно, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный и экс-начальник Генштаба Украины Сергей Шаптала уволены с военной службы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Минобороны Украины, Президент Владимир Зеленский уволил Залужного 8 февраля, а Шапталу спустя день — 9 февраля.

«Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе со снятием с военного учета», — говорится в телеграм-канале одного из украинских СМИ.

Однако информация пока не получила официального подтвердения от Минобороны Украины.

Ранее стало известно, что Залужный займет пост украинского посла в Великобритании.