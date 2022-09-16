СМИ: Британия упустила шанс наладить отношения, не пригласив Путина на похороны королевы

Приглашение Президента России Владимира Путина на похороны Елизаветы II могло бы стать возможностью для Великобритании наладить отношения с РФ. Издание Independent напоминает, что именно российский лидер, а не главы европейских государств, первым выразил соболезнования в связи с ее смертью.

Решение же не приглашать российское руководство стало упущенной возможностью нового Премьера Лиз Трасс.

«Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. <...> Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения [России]. Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия», — цитирует автора статьи Мэри Дежевски РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия не приглашена на похороны королевы Британии. В ответ в Кремле заявили, что Президент с самого начала не планировал участвовать в мемориальных мероприятиях.

Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября. Ей было 96 лет, более 70 из них она являлась королевой Великобритании.