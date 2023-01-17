СМИ: Борис Писториус станет новым министром обороны ФРГ

Новым министром обороны Германии назначен Борис Писториус. Ранее он занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. Об этом сообщает журнал Spiegel.

«Министр принимает управление от Кристины Ламбрехт, которая ранее подала заявление об отставке», — сказано в материале.

О желании действующего главы Минобороны уйти в отставку стало известно накануне. В последнее время Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы немецких Вооруженных сил. Кроме того, на ее репутации сказалось неудачное поздравление сограждан с Новым годом, о чем сообщал «Татар-информ».