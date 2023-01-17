news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
17 января 2023  12:30

СМИ: Борис Писториус станет новым министром обороны ФРГ

news_top_970_100

Новым министром обороны Германии назначен Борис Писториус. Ранее он занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. Об этом сообщает журнал Spiegel.

«Министр принимает управление от Кристины Ламбрехт, которая ранее подала заявление об отставке», — сказано в материале. 

О желании действующего главы Минобороны уйти в отставку стало известно накануне. В последнее время Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы немецких Вооруженных сил. Кроме того, на ее репутации сказалось неудачное поздравление сограждан с Новым годом, о чем сообщал «Татар-информ». 

 

#политика #германия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное