Министр обороны Германии подала в отставку

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт попросила Федерального канцлера Германии Олафа Шольца отправить ее в отставку. Об этом сообщает телеканал Welt со ссылкой на заявление главы ведомства.

О желании Ламбрехт уйти в отставку ранее написала газета Bild со ссылкой на собственные источники. Политика в последнее время критиковали за состояние материально-технической базы немецких Вооруженных сил. Кроме того, на ее репутации сказалось неудачное поздравление сограждан с Новым годом, о чем сообщал «Татар-информ».

По информации источников журнала Spiegel, среди претендентов на пост главы Минобороны — глава администрации канцлера Вольфганг Шмидт, сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, министр труда Хубертус Хайль и уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль.

При этом Bild сообщила, что на должность руководителя военного ведомства также претендуют статс-секретарь Минобороны ФРГ Симтье Мёллер и председатель Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Газета отмечала, что канцлер Олаф Шольц при отборе кандидата на пост министра обороны «чересчур ориентируется» на его пол, потому что стремится сохранить в своем кабинете 50-процентную долю женщин.