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СМИ: Банки попросили Минобороны делиться данными о получателях повесток
Российские банки не получили возможности выполнять нормы недавно принятого закона об электронных повестках. Согласно новелле, финансовые организации должны отказывать в получении кредитов уклонистам от призыва, но доступ к новому единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов для них не предусмотрен.
Из-за этого Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письма, в которых обратил внимание на сложившуюся ситуацию, в Министерство обороны РФ и Банк России, передает РБК.
Председатель НСФР Андрей Емелин подтвердил отправку писем и уточнил, что еще одно обращение по этой теме вскоре будет направлено в Минцифры РФ, которое отвечает за создание реестра военнообязанных.
Ранее, 14 апреля, Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и серьезные ограничения для уклонистов.
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