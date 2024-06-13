СМИ: Авиасалон МАКС в 2024 году отменен

Авиасалон МАКС в 2021 году

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XVI Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2024 году проводиться не будет. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает ТАСС.

«Авиасалон МАКС в 2024 году точно проводиться не будет», — заявил анонимный собеседник агентства.

В свою очередь источник РИА Новости выбрал более мягкую формулировку, сделав акцент на вероятном переносе времени проведения авиасалона и подчеркнув, что окончательное решение еще не принято.

«Обсуждается не отмена, а перенос на следующий год», — подчеркнул собеседник второго государственного агентства.

XVI Международный авиационно-космический салон должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года в городе Жуковском Московской области, но его перенесли на 2024 год.