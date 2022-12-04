СМИ: Американский разведчик подтвердил планы Польши забрать западную часть Украины

Польские власти направляют военных в поддержку Киеву, преследуя собственные цели – они стремятся подготовить и обучить их для дальнейшей оккупации западной части страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Сейчас, по его мнению, у них нет опыта ведения военных действий, однако в рядах ВСУ они его получают.

«Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году», – цитирует РИА Новости его интервью американскому YouTube-каналу.

На данный момент Польша направила в ряды ВСУ «десятки тысяч солдат», отмечается в интервью. Риттер утверждает, что позднее эти войска будут направлены на запад Украины для выполнения собственных задач.

Напомним, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин неоднократно заявлял о планах Польши захватить «свои исторические владения» на западе Украины – впервые об этом он заявил в конце апреля. Также он утверждал, что у СВР есть данные о начале проработки властями Польши сценариев «расчленения» Украины.