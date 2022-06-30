Нарышкин: Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины

Руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины – об этом свидетельствуют данные Службы внешней разведки, заявил глава спецслужбы Сергей Нарышкин. По его словам, осуществление планов польского руководства начнется с размещения на Украине «миротворческого контингента».

По данным СВР, в Варшаве оценивают перспективы политического выживания режима Зеленского как «неутешительные». В этих условиях власти страны якобы склоняются к тому, чтобы разместить на западе Украины «миротворческий контингент».

«Прорабатывается вариант создания на «Восточных кресах» подконтрольного Польше прокси-государства «под защитой» польских вооруженных сил», – цитирует главу СВР РИА Новости.

Из центральных областей Украины Варшава хочет сформировать «буферную зону», что позволит полякам «избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией», утверждает глава спецслужбы.

При этом власти страны убеждены, что США и Великобритания поддержат этот план, так как «по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у них не останется иного выбора».

Впервые о том, что Польша претендует на свои «исторические владения» Нарышкин заявил в конце апреля. Первым этапом операции он назвал ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их от «защиты от российской агрессии».