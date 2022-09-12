СМИ: Американские наемники вошли в оставленный российскими военными город Изюм

Американские наемники, участвующие в спецоперации на стороне Украины, вошли в город Изюм, пишут украинские СМИ. Сообщения сопровождаются видеороликом, на котором люди в военной форме пересекают границу города и позируют на фоне стелы с его названием и разговаривают на английском языке.

На видеоролике видно, как снимающий кадры мужчина в военной форме спрашивает у своих спутников на английском языке: «Эй, ребята, где мы?», в ответ ему кричат название города, а один из них произносит фразу «Добро пожаловать в Изюм».

«Американцы, которые [участвуют в спецоперации] за Украину, вошли в Изюм», — пишет украинское издание, публикацию которого цитирует РИА Новости.

Напомним, 10 сентября в ДНР признали, что российские военные покинули Изюм, который находился под контролем РФ с апреля. ВСУ продолжают совершать попытки контрнаступления – в частности, власти Запрожья заявили сегодня, что Киев планирует большое наступление в районе Запорожской атомной станции и переправ и перебрасывают в район ЗАЭС ракетное вооружение и артиллерию.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.