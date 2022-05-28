СМИ: Администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огня

Администрация Президента Соединенных Штатов Джо Байдена приняла решение об отправке Украине реактивных систем залпового огня. Об этом со ссылкой на информированных официальных лиц пишет газета The New York Times.

Один из собеседников издания заметил, что о передаче РСЗО, «скорее всего, будет объявлено на следующей неделе». При этом тип ракет, которые будут поставлены украинской стороне вместе с установками, источники не уточняют.

По мнению издания, речь может идти о стандартных для Пентагона ракетах M31 GMLRS. Это 227-миллиметровые управляемые со спутника реактивные снаряды с увеличенной дальностью стрельбы — до 70 километров.

Сами же передаваемые установки будет представлять собой, по словам американских чиновников, системы M142 HIMARS на колесном шасси. Они могут одновременно запускать по шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, однако, насколько известно, поставка последних на данный момент не рассматривается.

Включение в очередной пакет помощи Украине РСЗО подтверждает и газета The Washington Post, ссылаясь на сотрудников Белого дома. А источник газеты The Wall Street Journal заметил, что на поставку установок понадобится несколько недель. Еще не менее одной недели понадобится для обучения украинских офицеров работе с ними.

Ранее о намерении властей США поставить Украине системы залпового огня рассказал телеканал CNN. Впрочем, позднее представитель Пентагона Джон Кирби не стал подтверждать наличие таких планов, сославшись на то, что решение еще не принято.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ, а также расширять поставки вооружений украинской стороне.