В США призвали Белый дом заранее подготовиться к переговорам с Россией по Украине

США должны заблаговременно начать готовиться к переговорам по украинскому конфликту ради своих интересов. В отношениях с Москвой следует проявлять гибкость, а не упорство, пишет портал Foreign Affairs.

По мнению автора статьи Эммы Эшфорд, вопрос не в том, нужны ли переговоры для прекращения кризиса, а в том, когда и как они должны развернуться.

«Даже если прекращение конфликта путем переговоров сегодня кажется невозможным, администрация Байдена должна начать поднимать — как публично, так и перед своими партнерами — сложные вопросы, которые повлекут за собой такой подход. Она должна продумать, в какое время следует начать переговоры и в какой момент затраты на продолжение войны перевесят выгоды», — убеждена она.

В материале также отмечается, что Украине пора перестать пытаться вернуть себе всю свою территорию до 2014 года или наказать российских лидеров, а преследовать те цели, помогут избежать драматической эскалации и приведут к прочному миру.

«Вашингтону надо поощрять достижение этих целей, а также дать Киеву понять, хотя бы в частном порядке, где лежат пределы американской поддержки и то, что Белый дом считает неприемлемыми рисками эскалации», — добавила Эшфорд.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что масштабные поставки Киеву вооружений от стран Запада только затягивают и усугубляют конфликт, а не способствуют его решению.