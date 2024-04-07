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«Смертельный номер кровавого шапито»: Захарова отреагировала на атаку ВСУ по ЗАЭС
Комментируя сегодняшнюю атаку ВСУ по Запорожской АЭС, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима.
«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить? <...> Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» – подчеркнул представитель МИД.
Ранее «Росатом» сообщил, что трое сотрудников станции получили ранения из-за обстрела объекта украинскими силами.
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