«Смертельный номер кровавого шапито»: Захарова отреагировала на атаку ВСУ по ЗАЭС

Комментируя сегодняшнюю атаку ВСУ по Запорожской АЭС, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима.

«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить? <...> Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» – подчеркнул представитель МИД.

Ранее «Росатом» сообщил, что трое сотрудников станции получили ранения из-за обстрела объекта украинскими силами.