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Трое сотрудников Запорожской АЭС ранены в результате удара ВСУ по станции
Трое сотрудников Запорожской АЭС получили ранения из-за обстрела станции украинскими силами, сообщает «Росатом».
«7 апреля 2024 года ВСУ произвели беспрецедентную серию атак по Запорожской АЭС. В 11.38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены три человека. Спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта. Затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС – удар пришелся на купол», – указано в телеграм-канале госкорпорации.
Отмечается, что критических повреждений и пострадавших нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений.
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