За январь в ДТП на дорогах Татарстана погибли 29 человек

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В январе 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Татарстана погибли 29 человек. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил Начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

«Всего на дорогах Татарстана за месяц произошло 171 ДТП. Погибли 29 человек и были ранены 237. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших выросло», – привел данные Главный автоинспектор РТ.

Основными причинами аварий остаются нарушение правил перестроения, несоблюдение очередности проезда перекрестков и отвлечение внимания водителей, в том числе на телефон.