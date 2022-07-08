Первый заместитель Шагиахметова перешел на работу в структуру казначейства

Новым руководителем межрегионального филиала федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани стал Рустем Сибгатуллин. Сегодня коллективу центра его представил первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

До этого Рустем Сибгатуллин занимал пост первого заместителя министра экономики Татарстана (ведомством руководит Мидхат Шагиахметов). Возглавлявшая филиал с 2016 года Амина Хусаинова ранее была назначена проректором по инфраструктуре Финансового университета при Правительстве РФ.

Рустам Нигматуллин поблагодарил Амину Хусаинову за большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана.

Говоря о качествах нового руководителя филиала, первый вице-премьер РТ заметил, что его опыт и знания должны поспособствовать дальнейшей успешной и целенаправленной работе коллектива организации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заместителем министра экономики Татарстана назначен Юлай Миннуллин.