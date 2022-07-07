Новым заместителем министра экономики Татарстана назначен Юлай Миннуллин, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Фото пресс-службы министерства экономики Татарстана

Юлай Миннуллин работает в министерстве экономики РТ с декабря 2015 года. До назначения замминистра он занимал должность начальника отдела инвестиционной политики и экономического анализа проектов Минэкономики РТ.

В пресс-службе министерства уточнили, что Миннуллин в новой должности будет курировать вопросы территориального развития, размещения производственных сил и капитальных вложений. Ранее этой сферой в ранге замминистра руководил Равиль Сиразеев, который покинул министерство в связи с переходом на другую работу.