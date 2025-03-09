«Смелый был, ничего не боялся»: история подвига бойца из Татарстана

Уроженец Новошешминского района РТ Артемий Бельков всегда был человеком, который не умел оставаться в стороне. Помогал соседям по деревне — заколоть скотину или вскопать огород. Он никогда никому не отказывал, был простым, отзывчивым и сильным человеком. Когда началась спецоперация, Бельков понял — его место там, на передовой. Так же, как он защищал своих близких в мирное время, мужчина отправился защищать свою страну.

Артемий ушел на спецоперацию по контракту 21 ноября 2023 года. Жена Регина вспоминает, что на самом деле он рвался на фронт еще в феврале. За его плечами была срочная служба в ракетно-химических войсках, где татарстанец освоил профессию кинолога и огнеметчика. Но тогда семья уговорила его остаться. Артемий нашел работу в «АгроРаздолье» разнорабочим, пытаясь продолжить мирную жизнь. Но мысли о том, что его братья по духу воюют, а он сидит дома, не оставляли его.

В ноябре 2023 года его вызвали в Новошешминский военкомат и предложили заключить контракт. На этот раз Артемий не стал колебаться. Он знал, что должен быть там, где идет борьба за Родину. Сдержать его не смогла ни жена, ни двое маленьких сыновей, младшему из которых на тот момент исполнился всего год.

«Я понимала, что он уже не передумает. Если бы я стала его уговаривать остаться, он бы мучился. Сказал: Я все равно туда поеду. Мне нужно помочь нашим ребятам», — вспоминает Регина.

Вслед за Артемием на фронт отправился его родной брат Александр. На прощание он сказал: «Раз ты идешь, я тоже не могу дома сидеть».

Служить Артемия определили в штурмовую роту. Ему досталась одна из самых опасных ролей — стрелок-сапер. В боевых условиях он проявил невероятную отвагу. За взятие коксохимического завода на Авдеевском направлении 22 апреля 2024 года его представили к медали «За отвагу». Но о том, что подвиг отметили, Артемий так и не узнал.

Бои на передовой были тяжелыми. Четыре раза Артемия ранило. В последний раз — серьезно: осколки задели голову и руку. Его отправили домой в отпуск по ранению. Но, как только отпуск закончился, бойца снова вызвали в часть.

«Он не успел оправиться. Голова забинтована, в теле — 15 осколков, один в ребре. А он говорит: Я должен поехать. Меня там ребята ждут», — рассказывает Регина.

6 июня 2024 года Артемий снова ушел на задание. Последний раз он звонил вечером: «Я на полигоне. Все нормально». На следующий день звонка не было. Регина начала волноваться. Позвонила командиру — тот сказал, что группа из 15 бойцов ушла на боевую задачу. Их ждали до ночи. Но никто не вернулся.

25 июня 2024 года Артемия Белькова похоронили в родном селе Новопоселенная Лебедка. Ему было всего 34 года. За проявленное мужество и героизм его наградили орденом Мужества (посмертно). Осенью на здании школы установили мемориальную доску в честь бойца.

«Я горжусь им. Он не мог иначе. Если бы Артемий остался дома, его бы это съело изнутри. Он хотел помочь, он хотел защитить», — сквозь слезы говорит Регина.

В сентябре в Чистопольском военкомате семье Артемия вручили его медаль «За отвагу». Ее передали маме Людмиле Александровне и жене Регине. Артемий так и не узнал, что его подвиг был оценен по достоинству.

«Смелый был, отважный, ничего не боялся. Ну, если с 15 осколками в теле, с перевязанной головой он пошел на задание — это о многом говорит», — сказала вдова бойца.

После смерти Артемия его семья переехала в дом, который успели купить в Новошешминске. Регина работает фельдшером ФАП, заботится о 100 жителях Русской Чебоксарки. Младшие сыновья — Матвей и Сергей — ходят в детский сад и начальную школу. Их детство омрачено тяжелой утратой, но они всегда знают: их папа — Герой.

«Мы всегда говорим, что папа на небе. Он нас бережет», — тихо говорит старший сын Матвей.

Местные власти не оставили семью без поддержки. Глава района Вячеслав Козлов помог Регине получить права на вождение автомобиля, чтобы ей было легче добираться до работы. А глава сельского поселения Владимир Захаров организовал завоз дров и разравнивание щебня на участке перед домом.

«Я не одна. Нас все поддерживают. И самое главное — дети. Ради них я держусь», — признается Регина.

Но каждый вечер, когда наступает тишина, она достает из шкафа армейскую форму Артемия, гладит ее и шепчет: «Ты ведь все равно здесь. Я знаю, ты нас бережешь».

Артемий Бельков — из тех, кто сражался до конца, кто не испугался боли и кто защищал Родину не ради наград, а ради будущего своих детей. Его имя навсегда вписано в историю нашего народа. Он — Герой, и память о нем будет жить вечно.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой