«Слышно азан под землей»: боец СВО из Буинска построил мечеть на месте службы

Айрат Гайнуллов, уроженец деревни Сорок-Сайдак Буинского района, служащий в зоне СВО, вместе с сослуживцами построил мечеть прямо на месте службы.

Идея возникла после сильного ветра, который однажды валил огромные дубы в лесу. Командиры приказали использовать их для блиндажей и дров, а Айрат подумал: «Если бы сделать небольшую чистую комнату для молитвы для таких, как я, парней…»

Эта мысль не давала ему покоя. На следующий день он обсудил идею с товарищами. Все согласились: независимо от вероисповедания, вместе можно создать такое благое дело.

Парни выбрали место, нарисовали план и начали копать землю. Работу совмещали с военными заданиями, даже возвращаясь поздно и уставшими. Одни готовили материалы, очищая деревья от коры, другие занимались деревообработкой. Работа проходила летом, что облегчало процесс.

Подземная мечеть занимает 20 квадратных метров – достаточно для коллективного намаза. Крыша покрыта железом, минарет высотой 1 метр с полумесяцем тоже сделали сами из железа. Товарищи из Дагестана принесли коврики. Полумесяц, возвышающийся над землей, символизирует надежду на новый день.

Айрат делится радостью с родными, отправляет видео сестре Гульнаре в Москву. Она сняла видео и написала стихотворение, чтобы показать миру, что парней, строящих мечеть даже под угрозой обстрелов, не сломить.

Айрат Гайнуллов был мобилизован осенью 2022 года. До этого он учился в Казанской ветеринарной академии, служил срочную службу, затем работал по специальности, а позже стал бригадиром бригады по прокладке инженерных сетей в Казани. После получения повестки он сразу выехал на службу.

«Сначала обучение в „Казань Экспо“, несколько месяцев – Воронежская область, затем Донецкая область, Сватовский район. Строили окопы и блиндажи, находились в 300 метрах от противника. Самые трудные времена переживали стиснув зубы», – рассказывает старший сержант.

В роте 85 бойцов, и Айрат обеспечивает их всем необходимым. Он дважды награжден медалями Министерства обороны РФ «За боевые заслуги» – за сбитый беспилотник и удержание оборонительного рубежа.

«Всем, кто отрывает от себя и протягивает руку помощи, кто собирает и отправляет ее, кто доставляет, – огромная благодарность. Несмотря на заботу правительства, внимание родной земли для нас особенно ценно», – говорит Айрат.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.