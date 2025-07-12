«Служу Отечеству!»: более 80 нурлатцев встали на защиту Родины

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Под занавес недели на территории Нурлатского военкомата было шумно и оживленно с самого утра. В солнечное летнее утро здесь царила особая атмосфера – как всегда в такие дни, проводы призывников проходили торжественно и по-семейному. Родные, друзья, соседи, одноклассники приходили, чтобы сказать добрые слова и обнять ребят перед началом важного этапа в их жизни.

Кого-то из новобранцев, по сложившейся традиции, подбрасывали вверх под аплодисменты. Кого-то поднимали на руках, как героя. Среди провожаемых был и 20-летний Данил Тарасов. Каждый из собравшихся пожал ему руку, кто-то пожелал легкой службы, кто-то – надежных товарищей. Мама Надежда Евгеньевна не скрывала слез, а отец Дмитрий Николаевич и старший брат Ярослав старались держаться по-мужски.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«По-настоящему горжусь своим сыном, — сказал Дмитрий Тарасов. — Желаю каждому из ребят успешной службы, найти настоящих друзей. Сам я служил в погранвойсках и до сих пор поддерживаю связь с сослуживцами. Такие дружбы — на всю жизнь».

Данил только что окончил Ульяновский колледж государственной и муниципальной службы, получил диплом спасателя. Говорит, что решение служить было осознанным — в его семье это принято: и дед, и отец отдали долг Родине. Теперь — его очередь.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Армия учит мужеству, ответственности, настоящему патриотизму. А еще – быть полезным людям. Я выбрал профессию спасателя, потому что хочу помогать», — отметил Данил.

В этот день в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации торжественно провожали 22 новобранца. Призывников напутствовал глава района Дамир Ишкинеев. Он подчеркнул важность службы для каждого молодого человека.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Служба в армии — это школа мужества. Это ваш вклад в общее дело, ваш правильный шаг. Соблюдайте устав, будьте едины и помните: вы отвечаете не только за себя, но и за тех, кто вам доверил честь быть защитником», — обратился к ребятам глава района.

К словам главы района присоединились главы сельских поселений, приехавшие поддержать будущих солдат. Свое напутственное слово произнес и военный комиссар района Загир Абдуллин:

«Сегодня мы завершаем весенний призыв, отправляем последнюю группу на сборный пункт в Казань. Там ребят распределят по частям по всей стране. Нурлатские парни всегда служат с честью — мы получаем благодарности и хорошие отзывы от командиров. Верим, что и этот призыв подтвердит нашу уверенность. В эти дни мы не только провожаем, но и встречаем тех, кто вернулся после службы. Они стали настоящими мужчинами — и в глазах, и в поступках. Армия учит этому».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Этой весной ряды российской армии пополнили более 80 юношей из Нурлатского района. Каждому из них предстоит пройти год испытаний, взросления и мужской дружбы. А родные будут ждать их с гордостью — и с верой в то, что все будет хорошо.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 1 апреля 2025 года начался весенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля 2025 года.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной