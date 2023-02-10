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Происшествия
10 февраля 2023  20:58
Елена Саляхова

Служивший добровольцем в зоне СВО депутат из Татарстана Эдуард Шарафиев вернулся домой

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Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев вернулся из зоны СВО домой. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в соцсетях. 

В Казань Шарафиев прибыл накануне ночью. Здесь его встречали друзья, коллеги и, конечно же, семья, которые несколько месяцев ждали его с нетерпением. 

Фото: © Личный архив Эдуарда Шарафиева

«Прямо на въезде в город меня встречали друзья и коллеги, руководители различных федераций филиала Российского Союза Боевых Искусств по Республике Татарстан. Дома меня ждала семья! Несмотря на позднее время никто не ложился спать!» – рассказал Шарафиев. 

Напомним, что депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев отправился в зону спецоперации добровольцем. Народный избранник решил лично узнать о нуждах российской армии и пообщаться с местными жителями.

Перед тем, как отправиться в зону СВО Шарафиев организовывал гуманитарные миссии и отправку помощи военным и населению.

#спецоперация на Украине
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