Служивший добровольцем в зоне СВО депутат из Татарстана Эдуард Шарафиев вернулся домой

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев вернулся из зоны СВО домой. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в соцсетях.

В Казань Шарафиев прибыл накануне ночью. Здесь его встречали друзья, коллеги и, конечно же, семья, которые несколько месяцев ждали его с нетерпением.

Фото: © Личный архив Эдуарда Шарафиева

«Прямо на въезде в город меня встречали друзья и коллеги, руководители различных федераций филиала Российского Союза Боевых Искусств по Республике Татарстан. Дома меня ждала семья! Несмотря на позднее время никто не ложился спать!» – рассказал Шарафиев.

Напомним, что депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев отправился в зону спецоперации добровольцем. Народный избранник решил лично узнать о нуждах российской армии и пообщаться с местными жителями.

Перед тем, как отправиться в зону СВО Шарафиев организовывал гуманитарные миссии и отправку помощи военным и населению.