«Служит мерилом чистоты»: в Русско-Немецкой Швейцарии разрослась лесная орхидея

Тайник яйцевидный находится под угрозой исчезновения в Казани, а лесная орхидея, наоборот, реабилитировалась и разрослась. К такому выводу пришли члены Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) по итогам проведенного этим летом учета краснокнижных растений.

«В этом году мы насчитали гораздо меньше тайника яйцевидного — всего лишь десять экземпляров. Из хороших новостей — обнаружили около 30 пальчатокоренников мясо-красных, половина из них — цветущие, а половина — молодые», — сообщил «Татар-информу» экоактивист, член совета ВООП Тимур Ескараев.

Фото: © Тимур Ескараев

Пальчатокоренник мясо-красный в народе называют лесной орхидеей. Редкое растение занесено в Красную книгу РТ. Это многолетнее травянистое растение со сжатым глубоко-пальчатораздельным клубнем высотой 25–55 сантиметров. Цветки собраны в густой колос, с ланцетными прицветниками, по краям и средней жилке часто пурпурными, лилово-розовые или темно-красные.

Согласно данным Ескараева, в 2021 году пальчатокоренник на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани не встречался. Его единичные экземпляры были тогда обнаружены на территории нового питомника редких растений на Казанке.

«Это достаточно капризное растение. В этом году пальчатокоренник в Русско-Немецкой Швейцарии реабилитировался. Он был обнаружен сразу в двух местах — в лесу и возле садоводческого участка. Это говорит о том, что экологическая ситуация там хорошая. Такие капризные виды, как пальчатокоренник, служат мерилом чистоты окружающей среды. Они очень требовательны к химическому составу грунта и чувствительны к загрязнениям», — подчеркнул Ескараев.

Фото: © Тимур Ескараев

Этим летом учет краснокнижных растений проводился членами совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) на территории Русско-Немецкой Швейцарии и на острове, который прилегает к парку «Спортивный» и входит в охранную зону. Добровольцы насчитали на острове 37 кустов ириса сибирского, 10 экземпляров тайника яйцевидного, более 1,6 тыс. ужовников и 16 дремликов.

На территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» было обнаружено 92 экземпляра тайника яйцевидного, 353 ужовника, 29 пальчатокоренников мясо-красных и 190 дремликов. Полученные данные будут переданы в Госкомитет РТ по биоресурсам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более сотни редких растений — пальчатокоренников мясо-красных нашли в казанском поселке Мирный любители экологии. Они призывают создать здесь новую особо охраняемую природную территорию.