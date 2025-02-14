Татарстан направил 738 заявок на участие во всероссийской премии «Служение»

Из Татарстана поступило более 738 заявок на участие во II Всероссийской муниципальной премии «Служение». Всего со всех регионов России организаторы получили более 41 тыс. заявок — в два раза больше, чем в прошлом году.

«Заявки на премию пришли из 15 тыс. муниципалитетов страны (78% от общего числа). Подавали их не только главы муниципальных образований, председатели ТОСов и депутаты, но и работники муниципальных организаций — от них поступило больше всего анкет, более 12 тыс.», – сообщила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева.

Татарстанцев больше всего интересовали номинации «Развитие территорий – благополучие жителей», «Великое наследие – для будущих поколений», «Инициатива каждого – общий успех», «Забота о семьях героев – вклад в общую победу». Среди номинаций этого года две новых.

«Первая – «Мужество и героизм – на благо служения Родине». Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне СВО, на передовой и в приграничных регионах. Вторая номинация – «Великое наследие – для будущих поколений». Здесь в центре внимания будут проекты, которые помогают формировать у молодежи чувство сопричастности к великой истории и культуре нашей страны, укрепляют межнациональное и межконфессиональное единство», – рассказал замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Экспертный совет премии оценит заявки 3 марта. Народное голосование запустят 31 марта на портале Госуслуг РФ. Торжественное вручение II Всероссийской муниципальной Премии «Служение» пройдет в Национальном центре «Россия» в Москве в апреле.