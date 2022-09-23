Слушать местных страшно, но от нас они уходили с надеждой: медики РТ о работе на Донбассе
Медики двух больниц Татарстана сегодня ночью вернулись из ЛНР. Там они оказывали помощь местным жителям и военным, проводили осмотры, лечили их и просто оказывали им необходимую поддержку. Каково это, работать под взрывами, как обстоят дела с медпомощью в Лисичанске, и почему медики готовы отправиться обратно, в репортаже «Татар-информа».
«В помощи не отказывали никому»
В Казань сегодня ночью вернулись медицинские работники, которые помогали мирным жителям Луганской народной республике и бойцам, сражающимися в зоне специальной военной операции.
«В помощи не отказывали никому», – признаются медики.
За время своей командировки врачи осмотрели более двух с половиной тысяч человек.
В ЛНР находились медики различных специальностей: хирурги, медбратья, фельдшеры и даже водители. Одиннадцать специалистов из Республиканской клинической больницы, четырнадцать – из городской больницы №7 Казани.
Врач ультразвуковой диагностики казанской «семерки» Юрий Дзукаев признался, они все прекрасно понимали, куда едут. Были готовы к спартанским условиям жизни, и непростым условиям работы.
«Цель была одна – помочь людям», – заметил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
Это вторая по счету поездка медиков республики, длилась она две недели. Всего специалисты Татарстана работают в ЛНР около месяца. Неподалеку от города Лисичанска поставили мобильную поликлинику, где помогают мирным жителям и военным. Мобильный медицинский комплекс оснастили всем необходимым медицинским оборудованием.
«Мы прорабатывали вопросы с коллегами из Луганской народной республики, выясняли, какие специалисты востребованы. В итоге ездили офтальмологи, хирурги, терапевты, кардиологи и другие», – отметил Садыков.
Министр отметил, что все медики ездили на Донбасс добровольцами. И эта поездка точно не последняя.
«Разрывы снарядов чувствовали кожей»
Несмотря на то, что работали медики в тылу, принимать и лечить пациентов приходилось под шум разрывающихся снарядов.
«Стекла дрожали, все чувствовалось не слухом, а телом, что-то где-то взрывалось», – рассказал руководитель санитарной авиации РКБ Рафаэль Нигматзянов, он был одним из руководителей первой группы врачей из РТ.
«Мы просто лечили. Много пациентов было. Люди, которых мы осматривали, живут в ужасающих условиях. В подвалах, без света, воды, газа. Фактически, каждый из них приходил не только за помощью, но и выговориться. Очень тяжело с ними общаться, они рассказывают страшные вещи. Радует, что от нас они уходили с надеждой», – рассказал врач УЗИ Юрий Дзукаев.
Рафаэль Нигматзянов рассказал, что самым трудным было начало – нужно было найти местных жителей, ведь они рассредоточены по городу. Необходимо было наладить с ними связь: каждому объясняли, что все это во благо и безопасно. Работали без света, воды и связи.
«Людей можно понять. Они напуганы. Боятся куда-то ехать из дома, чтобы пройти медосмотр. Надо было это донести до каждого. Но потихоньку сарафанным радио это распространилось», – рассказал врач РКБ.
К моменту отъезда татарстанских медиков, очередь пациентов была расписана до середины ноября.
«Проукраинские жители уходили от нас, поменяв свое мнение»
«Мы краем уха слышали разговоры некоторых жителей, явно проукраинских, не особо к нам расположенных. Выходя от нас, они были благодарны, довольны. Они в корне меняли свое мнение. Это было видно», – сказал Юрий Дзукаев.
По словам Рафаэля Нигматзянова, многие говорили, что не верят своему счастью. Вообще, по его словам, сейчас многим сложно объяснить, каково это – жить в нечеловеческих условиях.
«Доходило до того, что жители просто у нас заряжали телефон, чтобы позвонить родным. Ведь у нас была связь, а у них месяцами ее нет. Они больше плакали, возможно не от нашей помощи, а от того, что пообщаться с близкими смогли. Это была многогранная позитивная помощь», – вспомнил Нигматзянов.
Мирные жители чаще всего приходили к медикам с запущенными хроническими заболеваниями. Ведь долгие месяцы никакой медпомощи они получить не могли. Аптеки в городе практически не работают.
Водитель седьмой больницы, не скрывая эмоций, рассказал, что его задачей было возить пациентов к врачам. Он очень благодарен своим коллегам-медикам, которые помогали населению. По его словам, это бесстрашные люди.
«Мы делали то, что должны были. И, наверное, делали это хорошо», – сказал он.
Министр дополнил его, сказав, что делали они это отлично.
«Население было довольно. Когда мы пациентов заканчивали осматривать, приходило время садиться в машину и уезжать, порядка 15-ти человек стояли и говорили нам:‘’Спасибо’’. Все были очень благодарны», – отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации седьмой казанской больницы Виталий Григорьев.
У медиков к министру один вопрос: «Когда отправите в ЛНР снова? Мы готовы»
«Хочу поблагодарить за выполненную задачу и за исполнение вашего профессионального долга. Огромное спасибо!», – отметил министр на встрече.
Он подчеркнул, что все медицинские работники будут представлены к наградам РФ и РТ. На встрече звучало, что все из вернувшейся группы вновь хотят отправиться в ЛНР, чтобы помогать и спасать людей.
«Мы задали министру один вопрос, когда?...», – признался врач седьмой больницы.
Близкие врача УЗИ даже не знали, что он отправился на Донбасс. Мужчина надеется, что и не узнают. Он сказал домашниа, что едет в обычную командировку.
Такая же история и у главы санитарной авиации РКБ. О том, куда он отправился, не знал никто. Только вернувшись, он рассказал без подробностей, куда именно была командировка.
Дети из Лисичанска в Татарстане
Министр здравоохранения республики рассказал, что большое количество детей Лисичанска привезли в Татарстан. Сейчас они проходят комплексное обследования в детских больницах республики.
«К сожалению, дети запущены по здоровью. Я думаю, что мы всеми силами, всеми возможностями, квалификацией и профессионализмом окажем им помощь», – рассказал он.
Минздрав РТ оценил перспективы медпомощи Лисичанску
Согласно Указу Президента России, республика Татарстан взяла шефство над Лисичанском Луганской Народной Республики. Министерство здравоохранения республики тоже включилось в работу.
«Мы оценили ситуацию непосредственно в Лисичанске, есть сохранившиеся лечебные учреждения, где возможно развернуть стационарную медицинскую помощь по различным профилям», – рассказал глава Минздрава РТ.
В городе сохранились здания поликлиник, где тоже можно будет в будущем работать.
«За помощь городу возьмется все медицинское сообщество нашей республики», – добавил Марат Садыков.
«Наши парни, которые там, они – настоящие, правильные»
Медики, вернувшиеся с Донбасса, в один голос говорят, что тем, кто не верит в спецоперацию и боль местных, нужно просто увидеть все это своими глазами.
«То, какими мы были до этой поездки и какими стали после, каждый из нашей команды – это люди с разными взглядами. Видеть своими глазами все это…», – не закончил фразу руководитель санавиации РКБ.
Врачи встречали на Донбассе бойцов из Татарстана и Башкирии. Такие встречи всегда грели сердце, ведь увидеться с земляками вдали от дома всегда приятно. Времени пообщаться у них было немного. Но Рафаэль Нигматзянов отметил, что наши парни, которые там, они – настоящие, правильные.