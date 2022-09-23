Слушать местных страшно, но от нас они уходили с надеждой: медики РТ о работе на Донбассе

Медики двух больниц Татарстана сегодня ночью вернулись из ЛНР. Там они оказывали помощь местным жителям и военным, проводили осмотры, лечили их и просто оказывали им необходимую поддержку. Каково это, работать под взрывами, как обстоят дела с медпомощью в Лисичанске, и почему медики готовы отправиться обратно, в репортаже «Татар-информа».

Министр здравоохранения РТ встретился с казанскими врачами, вернувшимися с Донбасса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В помощи не отказывали никому»

В Казань сегодня ночью вернулись медицинские работники, которые помогали мирным жителям Луганской народной республике и бойцам, сражающимися в зоне специальной военной операции.

«В помощи не отказывали никому», – признаются медики.

За время своей командировки врачи осмотрели более двух с половиной тысяч человек.

В ЛНР находились медики различных специальностей: хирурги, медбратья, фельдшеры и даже водители. Одиннадцать специалистов из Республиканской клинической больницы, четырнадцать – из городской больницы №7 Казани.

Врач ультразвуковой диагностики казанской «семерки» Юрий Дзукаев признался, они все прекрасно понимали, куда едут. Были готовы к спартанским условиям жизни, и непростым условиям работы.

«Цель была одна – помочь людям», – заметил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Это вторая по счету поездка медиков республики, длилась она две недели. Всего специалисты Татарстана работают в ЛНР около месяца. Неподалеку от города Лисичанска поставили мобильную поликлинику, где помогают мирным жителям и военным. Мобильный медицинский комплекс оснастили всем необходимым медицинским оборудованием.

«Мы прорабатывали вопросы с коллегами из Луганской народной республики, выясняли, какие специалисты востребованы. В итоге ездили офтальмологи, хирурги, терапевты, кардиологи и другие», – отметил Садыков.

Министр отметил, что все медики ездили на Донбасс добровольцами. И эта поездка точно не последняя.

Фото: © Эвелина Кислёва / «Татар-информ»

«Разрывы снарядов чувствовали кожей»

Несмотря на то, что работали медики в тылу, принимать и лечить пациентов приходилось под шум разрывающихся снарядов.

«Стекла дрожали, все чувствовалось не слухом, а телом, что-то где-то взрывалось», – рассказал руководитель санитарной авиации РКБ Рафаэль Нигматзянов, он был одним из руководителей первой группы врачей из РТ.

«Мы просто лечили. Много пациентов было. Люди, которых мы осматривали, живут в ужасающих условиях. В подвалах, без света, воды, газа. Фактически, каждый из них приходил не только за помощью, но и выговориться. Очень тяжело с ними общаться, они рассказывают страшные вещи. Радует, что от нас они уходили с надеждой», – рассказал врач УЗИ Юрий Дзукаев.

Рафаэль Нигматзянов рассказал, что самым трудным было начало – нужно было найти местных жителей, ведь они рассредоточены по городу. Необходимо было наладить с ними связь: каждому объясняли, что все это во благо и безопасно. Работали без света, воды и связи.

«Людей можно понять. Они напуганы. Боятся куда-то ехать из дома, чтобы пройти медосмотр. Надо было это донести до каждого. Но потихоньку сарафанным радио это распространилось», – рассказал врач РКБ.

К моменту отъезда татарстанских медиков, очередь пациентов была расписана до середины ноября.

«Проукраинские жители уходили от нас, поменяв свое мнение»

«Мы краем уха слышали разговоры некоторых жителей, явно проукраинских, не особо к нам расположенных. Выходя от нас, они были благодарны, довольны. Они в корне меняли свое мнение. Это было видно», – сказал Юрий Дзукаев.

По словам Рафаэля Нигматзянова, многие говорили, что не верят своему счастью. Вообще, по его словам, сейчас многим сложно объяснить, каково это – жить в нечеловеческих условиях.

«Доходило до того, что жители просто у нас заряжали телефон, чтобы позвонить родным. Ведь у нас была связь, а у них месяцами ее нет. Они больше плакали, возможно не от нашей помощи, а от того, что пообщаться с близкими смогли. Это была многогранная позитивная помощь», – вспомнил Нигматзянов.

Мирные жители чаще всего приходили к медикам с запущенными хроническими заболеваниями. Ведь долгие месяцы никакой медпомощи они получить не могли. Аптеки в городе практически не работают.

Водитель седьмой больницы, не скрывая эмоций, рассказал, что его задачей было возить пациентов к врачам. Он очень благодарен своим коллегам-медикам, которые помогали населению. По его словам, это бесстрашные люди.

«Мы делали то, что должны были. И, наверное, делали это хорошо», – сказал он.

Министр дополнил его, сказав, что делали они это отлично.

«Население было довольно. Когда мы пациентов заканчивали осматривать, приходило время садиться в машину и уезжать, порядка 15-ти человек стояли и говорили нам:‘’Спасибо’’. Все были очень благодарны», – отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации седьмой казанской больницы Виталий Григорьев.

Виталий Григорьев (справа): «Население было довольно. Все были очень благодарны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У медиков к министру один вопрос: «Когда отправите в ЛНР снова? Мы готовы»

«Хочу поблагодарить за выполненную задачу и за исполнение вашего профессионального долга. Огромное спасибо!», – отметил министр на встрече.

Он подчеркнул, что все медицинские работники будут представлены к наградам РФ и РТ. На встрече звучало, что все из вернувшейся группы вновь хотят отправиться в ЛНР, чтобы помогать и спасать людей.

«Мы задали министру один вопрос, когда?...», – признался врач седьмой больницы.

Близкие врача УЗИ даже не знали, что он отправился на Донбасс. Мужчина надеется, что и не узнают. Он сказал домашниа, что едет в обычную командировку.

Такая же история и у главы санитарной авиации РКБ. О том, куда он отправился, не знал никто. Только вернувшись, он рассказал без подробностей, куда именно была командировка.

Дети из Лисичанска в Татарстане

Министр здравоохранения республики рассказал, что большое количество детей Лисичанска привезли в Татарстан. Сейчас они проходят комплексное обследования в детских больницах республики.

Марат Садыков: «Хочу поблагодарить за выполненную задачу и за исполнение вашего профессионального долга. Огромное спасибо!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К сожалению, дети запущены по здоровью. Я думаю, что мы всеми силами, всеми возможностями, квалификацией и профессионализмом окажем им помощь», – рассказал он.

Минздрав РТ оценил перспективы медпомощи Лисичанску

Согласно Указу Президента России, республика Татарстан взяла шефство над Лисичанском Луганской Народной Республики. Министерство здравоохранения республики тоже включилось в работу.

«Мы оценили ситуацию непосредственно в Лисичанске, есть сохранившиеся лечебные учреждения, где возможно развернуть стационарную медицинскую помощь по различным профилям», – рассказал глава Минздрава РТ.

В городе сохранились здания поликлиник, где тоже можно будет в будущем работать.

«За помощь городу возьмется все медицинское сообщество нашей республики», – добавил Марат Садыков.

«Наши парни, которые там, они – настоящие, правильные»

Медики, вернувшиеся с Донбасса, в один голос говорят, что тем, кто не верит в спецоперацию и боль местных, нужно просто увидеть все это своими глазами.

«То, какими мы были до этой поездки и какими стали после, каждый из нашей команды – это люди с разными взглядами. Видеть своими глазами все это…», – не закончил фразу руководитель санавиации РКБ.

Врачи встречали на Донбассе бойцов из Татарстана и Башкирии. Такие встречи всегда грели сердце, ведь увидеться с земляками вдали от дома всегда приятно. Времени пообщаться у них было немного. Но Рафаэль Нигматзянов отметил, что наши парни, которые там, они – настоящие, правильные.