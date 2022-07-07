Слуцкий, Сайманов или ФИФА: кто в ответе за потерю 50 млн евро стоимости «Рубина»?

Вылет «Рубина» в Первую лигу не главная беда казанского футбола. Куда страшнее финансовая пробоина в клубе из-за массового и безвозмездного ухода легионеров из команды. Спортивная редакция «Татар-информа» в специальном расследовании приводит цифры и разбирается с ответом на извечный вопрос: «кто виноват» в потере стоимости «Рубина» на 50 млн евро?

Остается непонятной ситуация с Монтассаром Тальби и Оливером Абильдгором. Но, по нашей информации, этих футболистов в Казани тоже не будет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дрейера продали, но безвозмездная потеря стоимости состава «Рубина» потрясает воображение

Помимо прописки в РПЛ Казань потеряла всех легионеров, которые были не только определяющими фигурами в команде Слуцкого, но и наиболее ценным финансовым активом «Рубина». На данный момент вернуть деньги удалось только за Андерса Дрейера, которого вчера ночью купил у казанского клуба датский «Мидтьюлланн».

Об этом «Рубин» официально объявил на своем сайте без указания суммы трансфера. Однако, по данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма сделки составила 5 млн рублей. Тем не менее, на фоне массового исхода остальных легионеров, это лишь капля в море. Общая рыночная стоимость (по оценкам все того же Transfermarkt) восьми иностранных футболистов составляет 47,7 млн евро. То есть, безвозмездная потеря стоимости состава команды потрясает воображение.

Фото: © «Татар-информ»

После судьбоносного решения Международной федерации футбола (ФИФА) из столицы Татарстана уехали все футбольные иностранцы. Официально этим правом воспользовались кореец Хван Ин Бом, датчанин Андерс Дрейер, грузин Хвича Кварацхелия, черногорец Сеад Хакшабанович, а также хорваты Филип Уремович и Сильвие Бегич.

Пока де-юре остается непонятной ситуация с Монтассаром Тальби и Оливером Абильдгором. Но, по нашей информации, этих футболистов в Казани тоже не будет. «Рубин» провел уже четыре контрольных матча в летнее межсезонье, а данных футболистов на поле и на тренировочных занятиях не было.

«Пока они не приехали. Пока нет ясности. То, что приедут, даю полпроцента. Думаю, что не приедут», – заявил вчера после матча «Динамо» – «Рубин» гендиректор казанцев Рустем Сайманов.

«Рубин» этих денег не увидит, но отвечает ФИФА своими «санкциями»

Таким образом, с легкой руки боссов мирового и европейского футбола рыночная стоимость состава «Рубина» обесценилась почти на 50 млн евро. Пока де-юре непонятно, сохранились ли у казанского клуба права на данных футболистов. Но по факту эти деньги, за исключением того же Дрейера, Татарстан вряд ли увидит. Например, Хвича Кварацхелия успел не только перейти в грузинский клуб из Батуми, но и подписать контракт с итальянским «Наполи». Де-юре именно «Динамо», а не «Рубин» получило за игрока 10 млн евро с Апеннин.

«Динамо», а не «Рубин» получило за Хвичу Кварацхелию 10 млн евро от итальянского «Наполи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что на приобретение этой восьмерки иностранных легионеров «Рубин» в свое время потратил 19,2 млн евро. Но тут есть важный нюанс. В современном футболе оплата трансферов обычно производится в рассрочку равными долями. «Рубин», понимая, что вернуть права на игроков вряд ли получится, приостановил выплаты по трансферам. Поэтому 19,2 млн евро пока нельзя считать потерянными средствами. По сути, Рустем Сайманов создал интересный прецедент неких контрсанкций против ФИФА. Об этом говорят и эксперты.

«Оспорить эту историю на юридическом уровне? «Рубин» пытается это делать, но чуть-чуть по-другому – не платить обязательные транши за прошлые трансферы игроков, которые уходят из-за этого решения, они подтягивают ФИФА к ответственности, оценивая амортизацию и пропорции времени, проведенного здесь. Это сильный подход, будет интересно посмотреть, как они с этим справятся», – заявил известный агент Герман Ткаченко.

Модель «Рубина» от Сайманова работала, но схлопнулась от беспредела ФИФА

Это действительно неплохой ход, но он не вернет всех потерь и не отменит обесценивания стоимости состава клуба. Прежде чем искать виновных, отметим позитивный факт. Цифры наглядно показывают, что модель Сайманова в «Рубине» полностью оправдывала себя до судьбоносного решения ФИФА в отношении российского футбола. Это отчетливо видно как раз по росту стоимости злополучной восьмерки легионеров за время выступления в Казани. Они подорожали с 19,2 до 47,7 млн евро.

Фото: © «Татар-информ»

Наиболее феноменальный рост показал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. «Рубин» заплатил за футболиста всего 600 тысяч евро, а теперь он стоит 15 млн. Также заметно подросла стоимость Оливера Абильдгора и Филипа Уремовича. Из списка восьми легионеров незначительно подешевел лишь Сеад Хакшабанович. Подробнее вы можете посмотреть на изображении ниже.

И еще стоит напомнить, что ранее Сайманов заработал 12,5 млн евро для «Рубина» только на продажах Дениса Макарова и Карла Старфельта в московское «Динамо» и шотландский «Селтик» соответственно.

Сегодня вся модель финансового благополучия «Рубина» в руинах после беспрецедентного решения ФИФА, которое позволяет иностранным футболистам полностью игнорировать контрактные обязательства с российскими клубами.

Модель Сайманова в «Рубине» полностью оправдывала себя до судьбоносного решения ФИФА в отношении российского футбола Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ситуацию можно смело назвать вопиющей, ведь в регламенте ФИФА строго прописано полное неприятие вмешательства властей государств в футбольные дела. А по факту весь мир сейчас наблюдает прямо противоположенное. Подчеркнем, что ни одна страна в своей истории никогда не сталкивалась с тем набором футбольных санкций, с которыми ныне живет Россия. Просто напомним, что помимо удара по контрактам игроков с российскими командами наши клубы отстранили от еврокубков, а сборную Россию лишили законного права сыграть в стыковых матчах за возможность принять участие в чемпионате мира в Катаре.

Почему «Рубин» покинули все легионеры

Но вернемся к делам «Рубина». Конечно, проще всего, хоть и справедливо, всё свалить на ФИФА и принять потерю 50 млн евро. Но будем последовательными и отметим, что далеко не все легионеры покинули российские клубы. Да и тот же «Рубин» уже успел подписать нового иностранца – ганского форварда Джоэля Фамейе. Возникает логичный вопрос: почему из восьмерки легионеров, о которых мы пишем сегодня, никто не остался в Казани?

Уремович использовал опцию в контракте, благодаря которой можно покинуть «Рубин» в случае вылета казанцев в ФНЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый ответ на поверхности. «Рубин» вылетел в «пердив», а иностранцы уровня Дрейера, Уремовича и далее по списку не горят желанием играть в Первой лиге. Показательный пример – история того же Уремовича. Перед заключительным туром РПЛ агент футболиста заверил футбольную общественность, что хорват вернется в Казань. Произошло это 17 мая. Однако в 30-м туре «Рубин» проиграл «Уфе» и вылетел в ФНЛ. И уже 31 мая футболист перешел в немецкую «Герту». Футболист использовал опцию в контракте, благодаря которой можно покинуть «Рубин» в случае вылета казанцев в ФНЛ.

Слуцкий уронил Казань в Первую лигу, а качественные легионеры на это не подписывались

Безусловно, спортивные перспективы «Рубина» негативно сказались на желании легионеров оставаться в Казани. Напомним, что массовый побег иностранных футболистов из Казани начался еще по ходу сезона, когда свободное падение «Рубина» в ФНЛ стало заметным для многих.

Селекцию «Рубина» в последних сезонах не хвалил только ленивый, поэтому результат на поле – сугубо тренерская заслуга. Да, казанский клуб столкнулся с большими кадровыми сложностями этой весной. Но и тот состав, что был в распоряжении Леонида Слуцкого, должен был обеспечить сохранение прописки в РПЛ. Ростер ничуть не уступал конкурентам по борьбе за выживание. Более того, в канун исхода легионеров у «Рубина» был приличный очковый отрыв от 15-го места. Не помогло. Таким образом, работа Леонида Слуцкого может считаться важным фактором, который привел в итоге «Рубин» к финансовым потерям.

Работа Леонида Слуцкого может считаться важным фактором, который привел в итоге «Рубин» к финансовым потерям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сайманов не использовал все шансы спасти «Рубин» от вылета

Тем удивительнее решение руководства клуба, по которому Леонид Слуцкий не потерял свой пост наставника «Рубина». Более того, многие болельщики, журналисты и даже эксперты недоумевают, почему Рустем Сайманов не решился на смену главного тренера туров за 5-6 до конца чемпионата. Как известно, экстренная замена наставника не «лечит болезнь», но зачастую встряхивает коллектив. А ведь «Рубину» для спасения не хватило совсем немного.

Именно в этом мы видим ошибку и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова. Понятно, что журналисты не пророки и не было гарантий, что другой тренер спас бы казанский клуб от вылета. Но на тот момент было понятно, что Слуцкий потерял управление коллективом, а значит, хуже быть уже не могло. А последнее средство попытаться исправить ситуацию Рустем Сайманов так и не попробовал.

Таким образом, «Рубин» потеряет как минимум один сезон из своей футбольной жизни. А главное, собираемая по кирпичику команда, составленная из перспективных и ценных исполнителей, буквально развалилась. Без каких-либо финансовых дивидендов. Это называется – девальвация «Рубина».